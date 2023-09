Nördlingen

Autofahrer mit 172 km/h geblitzt: Wird die B25 zur Rennstrecke?

Plus Seit die B25 bei Nördlingen dreistreifig ausgebaut ist, wird dort deutlich schneller gefahren. Eine Gefahr seien besonders die Kreuzungen, sagt die Verkehrswacht.

Höchst umstritten war der dreistreifige Ausbau der B25 schon, bevor er überhaupt gebaut war. Die Brezel, der Landverbrauch, der Blick auf den Daniel, die landwirtschaftlichen Fahrzeuge: Über vieles wurde diskutiert - über eines aber nicht. Nämlich, dass auf diesem neuen Streckenabschnitt in Richtung Donauwörth so mancher zu sehr aufs Gaspedal drücken könnte. Immer wieder hat die Verkehrspolizei in der Vergangenheit an dieser Stelle geblitzt, an der Tempo 100 gilt. Doch am vergangenen Sonntag fiel die Bilanz besonders drastisch aus.

Wie Erster Polizeihauptkommissar Ludwig Zausinger, der Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth, auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt, wurden am Sonntag zwischen 10.40 und 17 Uhr genau 2400 Fahrzeuge kontrolliert, 216 davon waren zu schnell unterwegs. Und viele sogar deutlich zu schnell: 111 Fahrer beziehungsweise Fahrerinnen erwartet eine Anzeige, weil sie schneller als 121 Stundenkilometer waren. Acht Fahrzeuge wurden sogar mit mehr als 141 Kilometern pro Stunde geblitzt. Was für diejenigen, die am Lenkrad saßen, bedeutet: Der Führerschein ist mindestens für einen, wenn nicht sogar für zwei Monate weg.

