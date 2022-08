Ein renommiertes Familienunternehmen gießt die Gerd-Müller-Statue

Der Betrieb, der die Statue zu Ehren Gerd Müllers gießt, ist in Fachkreisen weltberühmt. Nördlingens OB Wittner gibt zudem Ideen für die künftige Verkehrsführung preis.

Der Platz für die Gerd-Müller-Statue steht endlich fest. Die Vorlage für das Bronze-Kunstwerk des Aschaffenburger Bildhauers Herbert Deiss ist ebenfalls fertig und auch das Datum zur Einweihung der Gerd-Müller-Statue ist bekannt. Und auch wenn der bevorstehende Todestag des Nördlinger Sohnes und Ausnahmefußballers Gerd Müller am kommenden Montag, 15. August, nicht als ursprünglicher Enthüllungs-Termin eingehalten werden kann, so ist mit seinem Geburtstag am 3. November doch ein ebenfalls würdiges Datum gefunden worden. Nicht nur Gerd Müller hat sich auf der ganzen Welt einen Namen gemacht, sondern auch das jahrhundertealte Familienunternehmen, das die Statue nun gießt – zumindest in Fachkreisen.

Einer der ältesten Handwerksbetriebe Europas gießt die Gerd-Müller-Statue

Die Glocken- und Kunstgießerei Rincker zählt eigenen Angaben zufolge zu den ältesten Handwerksbetrieben Europas. Die Firmengeschichte geht auf das Jahr 1590 zurück. Das Wissen um die Konstruktion der Glockenrippe wird seit 14 Generationen weitergegeben, die erwachsenen Kinder von Fritz Georg Rincker, einem der geschäftsführenden Gesellschafter, sind bereits in das Unternehmen eingestiegen.

Die Bronzestatue von Gerd Müller wird derzeit von der Glocken- und Kunstgießerei Rincker gegossen. Foto: Christina Atalay

Der Familienname Rincker selbst war im Mittelalter ein Berufsname. Er bedeutete so viel wie Ringe, Ringgießer oder Rotgießer. Über die Jahrhunderte wurde die Glockengießerei weltbekannt, da ein Teil der Familie in den 1840er Jahren in die USA ausgewandert ist und in Chicago eine Glockengießerei errichtet hatte.

Heute machen nicht mehr nur die Neugüsse der Glocken- und Kunstgießerei das Hauptgeschäft aus. Das Familienunternehmen bietet auch den Service in und am Kirchturm an, ein inzwischen wichtiges Standbein. Als FC Bayern-Fan freut sich Fritz Georg Rincker, dass der Verschönerungsverein der Stadt Nördlingen den Betrieb im hessischen Ort Sinn für den Kunstguss ausgewählt hat. "Solche Arbeiten sind unser täglich Brot, aber das ist natürlich etwas Besonderes", sagt Rincker. 1974 sei er gerade zehn Jahre alt gewesen, als Gerd Müller bei der Fußball-Weltmeisterschaft das Siegtor im Finale gegen die Niederlande schoss. An Müllers Pose, die nun auch in Bronze gegossen wird, erinnere er sich aber noch genau.

Mitarbeiter der Firma Rincker gießen den Kopf der Gerd-Müller-Statue. Foto: Christina Atalay

Zwei unterschiedliche Gießverfahren für die Gerd-Müller-Statue

In zwei unterschiedlichen Verfahren wird die lebensgroße Statue nun nach dem Modell von Herbert Deiss gestaltet. Der Körper wird laut Rincker im Sandguss-Verfahren hergestellt, der Kopf im sogenannten Wachsausschmelzverfahren. Nach einer Vielzahl an Arbeitsschritten werden Kopf und Körper zusammengeschweißt, die aufgetragene Bronze patiniert und mit einer Schutzversiegelung aus Wachs überzogen, erklärt Rincker weiter. Sechs Personen werden am Ende an der Gerd-Müller-Statue gearbeitet haben.

Gerd Müllers Tod hatte in Nördlingen für große Trauer und Anteilnahme gesorgt. Schnell war klar, dass dem bekanntesten Sohn der Stadt im Ries ein Denkmal gesetzt werden soll, teilt die Stadt am Mittwoch mit, als sie Details zum weiteren Vorgehen präsentierte.

Nach intensiver Debatte konnte Standort in Nördlingen gefunden werden

Intensive Diskussionen gab es hinsichtlich des Standorts. Eine Bürgerinitiative hatte sich gegründet und sich Anfang Juni, ebenso wie der Stadtrat, für den von der Witwe Uschi Müller eingebrachten Vorschlag ausgesprochen. Seither steht fest: Der "Eingang zum Gerd-Müller-Viertel" in der Nördlinger Altstadt wird es werden. Es handelt sich dabei um die Einmündung der Herrengasse in die Bergerstraße. Oberbürgermeister David Wittner bedauert, dass dafür drei Parkplätze wegfallen würden. Dies führe zu Unmut bei den Anwohnern.

Der OB erklärt, dass die bevorstehenden zwei Arbeitsschritte unterschiedlich betrachtet werden müssen. Die Statue wird an dem Halbrund an der Kreuzung bis zum 3. November aufgestellt. Erst in späteren Schritten soll dann auch der Kreuzungsbereich angepasst werden. Dazu müsse dann umfangreich beraten werden. Immerhin schließe eine Änderung in der Verkehrsführung alle dortigen Einmündungsbereiche ein: Hallgasse, Neubaugasse, Bergerstraße und die Straße Am Stänglesbrunnen. Wittner zufolge sollen Überlegungen dahingehend getroffen werden, ob Einbahnstraßen aufgelöst werden, ob nur noch Öffentlicher Personennahverkehr und Anlieger dort zugelassen werden und ob man das Ringfahren in der gesamten Stadt noch ermöglichen will. "Das sind die Verkehrsüberlegungen, die uns in die Zukunft führen", meinte er.