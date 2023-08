Nördlingen

Rettungswagen kam nicht durch die Baldinger Straße: Das steckt dahinter

Plus Ein Notfall in der Innenstadt und der Rettungsdienst kommt nicht durch? Bürger munkeln wegen eines Vorfalls in Nördlingen. Die Stadt klärt auf.

Von Jan-Luc Treumann

Gemunkelt wurde es schon in der vergangenen Woche in Nördlingen: Ein Rettungswagen soll kürzlich in der Baldinger Straße gestanden haben und wegen des hochgefahrenen Pollers nicht durchgekommen sein. In dieser Woche erreichte unsere Redaktion auch ein entsprechendes Foto: Ein Einsatzwagen steht quer vor den Pollern, die Fahrerkabine scheint nicht besetzt. Dass es einen Vorfall gegeben hat, bestätigt Jürgen Landgraf vom Nördlinger Ordnungsamt gegenüber unserer Redaktion. Doch der sei anders abgelaufen, als es in der Gerüchteküche hieß.

Landgraf schildert, dass die Besatzung eines Einsatzwagens aus dem südlichen Landkreis in der zweiten Augustwoche zu einem Notfall gerufen wurde. Zunächst bestand bei einer Person der Verdacht auf einen Herzinfarkt, doch der habe sich glücklicherweise nicht bestätigt. Die Fahrerin soll laut Navigationsgerät zunächst in Richtung Hafenmarkt geschickt worden sein, habe dort aber wieder umgedreht und dann vor den Pollern geparkt. Dass sie den Poller per Handy herunterfahren lassen konnte, habe die Fahrerin nicht gewusst.

