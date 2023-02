Rettungswagen kracht in Nördlingen auf Auto einer 20-Jährigen

In Nördlingen kommt es am Samstag zum Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen. Zwei Personen werden leicht verletzt.

Der Fahrer eines Rettungswagens hat am Samstagmittag einen Verkehrsunfall in Nördlingen verursacht. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 20-Jährige gegen 12 Uhr die Herlinstraße stadteinwärts. Kurz nachdem sie den Kreisverkehr in Richtung Ulmer Straße verlassen hatte, musste sie verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Dies bemerkte der 33-jährige Fahrer eines Rettungswagens hinter ihr zu spät und fuhr auf ihren Pkw auf.

Bei dem Zusammenstoß wurde sowohl die 20-Jährige selber als auch ihre 55-jährige Beifahrerin leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 14.000 Euro. (AZ)