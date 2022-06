Rezept: Wie man Eis ohne Zucker selbst machen kann

Sommer ist Eiszeit. Doch wer eine Unverträglichkeit hat oder weniger Zucker essen möchte, kann Eis auch einfach selbst herstellen.

Kaum ist der Sommer da, regt sich die Lust auf Eis, um sich damit den Feierabend oder die Mittagspause zu versüßen. Klassische Eissorten sind lecker - aber es geht auch frischer und vitaminreicher: mit selbst gemachtem Eis aus frischen Früchten. Tipps, wie jeder selbst eine sogenannte Nicecream herstellen kann, gibt die Barmer Krankenkasse in einer Pressemitteilung.

Als Basis dient eine klein geschnittene und tiefgefrorene Banane. Das Nicecream-Grundrezept lautet: Eine Reife Banane klein schneiden und mindestens fünf Stunden tiefkühlen. Vor dem Mixen die Bananenstückchen fünf bis zehn Minuten antauen lassen, in einen Standmixer geben, weitere Zutaten hinzufügen und alles cremig schlagen. In Schälchen oder Eiswaffeln füllen und nach Belieben mit Toppings wie Mandelsplittern, Beeren, Samen oder Nüssen bestreuen.

Weil jeder die Zutaten selbst auswählen könne, wisse man genau, was im Eis drin ist. Daher sei es auch perfekt für Allergiker oder Veganer und alle, die auf Farb-, Konservierungsstoffe oder künstliche Aromen verzichten möchten. Außerdem brauche es keinen Zuckerzusatz, weil die Banane die Süße liefert: Je reifer sie ist, desto süßer wird das Eis. Dazu passen verschiedene Früchte wie Erdbeere, Mango, Heidelbeere oder Honigmelone.

Eis selbst herstellen: Man braucht gefrorene Bananen

Wer will, schneidet einfach frisches, gewaschenes Obst klein, ab in den Tiefkühler und hat schon die Zutaten immer griffbereit. Durch das Tiefkühlen blieben auch Vitamine, sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe und der Geschmack erhalten, heißt es in der Mitteilung. Weil in Nicecream so viel frisches Obst steckt, soll sie nach Barmer-Angaben auch helfen, auf die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlenen zwei Portionen Obst am Tag zu kommen.

Allerdings: "Nicecream ist kalorienreicher als frisches Obst, wenn zusätzlich Milch oder vegane Milchalternativen verwendet werden. Außerdem liefert Nicecream durch die Verarbeitung keine Ballaststoffe - hier ist frisches Obst günstiger!", rät Micaela Schmidt, Ernährungswissenschaftlerin bei der Barmer. Daher in Maßen genießen und nicht vergessen, auch ab und zu frisches Obst zu essen. Denn: "Gesunde Eiscreme gibt es nicht, auch nicht, wenn sie selbst gemacht ist", so Ernährungsexpertin Schmidt. (AZ)

Rezeptvorschläge

Erdbeer-Nicecream (Zutaten für 2 Portionen):

2 klein geschnittene und gefrorene Bananen

200 g gefrorene Erdbeeren (TK oder frisch eingefroren)

2 EL Milch oder pflanzliche Milchalternativen

Etwas Zitronensaft

Alle Zutaten kurz antauen lassen, in den Mixer geben, pürieren.

Himbeer-Swirl (Zutaten für 2 Portionen):

2 klein geschnittene und gefrorene Bananen

100 g gefrorene Himbeeren (TK oder frisch eingefroren)

2 EL Natur- oder Sojajoghurt

Alle Zutaten kurz antauen lassen, in den Mixer geben und pürieren.

Schokoholic (Zutaten für 2 Portionen):

2 klein geschnittene und gefrorene Bananen

2 EL Kakaopulver

3 EL Milch oder pflanzliche Milchalternativen

1 Riegel Schokolade

Bananen kurz antauen lassen, in den Mixer geben, restliche Zutaten hinzugeben, cremig mixen.

Topping: Schokolade fein hacken und darüberstreuen.

Mango-Traum (Zutaten für 2 Portionen):