Rhythmusworkshop an der Schillerschule

Mit einem Kleinbus voller Trommeln - genauer gesagt voller Cajones - kam der Würzburger Professor Matthias Philipzen zu Besuch in die Grundschule an der Schillerstraße in Nördlingen. Er bescherte Kindern und Lehrern einen außergewöhnlichen Schultag. Unter seiner sachkundigen, spritzigen und beschwingten Anleitung durften alle die Trommeln ausprobieren und von ihm lernen, wie das Cajon (spanisch „Kiste“) gespielt wird. Jeder nahm auf einer dieser besonderen hölzernen Kisten Platz. Je nachdem, wo und wie die Hände nun auf das Cajon schlagen, ergeben sich die verschiedenen Klangfarben. Es bereitete den Kindern großen Spaß, unterschiedliche Songs mit den Trommelklängen zu begleiten. Nachdem alle Schulkinder am Vormittag in sechs Workshops mit Professor Philipzen musiziert hatten, waren am Nachmittag die Lehrkräfte an der Reihe. In einer fachkundigen Fortbildung erhielten sie vielfache methodische Tipps und Tricks für die eigene Unterrichtsgestaltung. Jeder würde am liebsten gleich mit der Klasse weitertrommeln. Doch dafür braucht die Schule erst einmal eigene Cajones. Der Funke der Begeisterung ist jedenfalls übergesprungen.

