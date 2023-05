Richterin zu Kiffer: "Versauen Sie es nicht! Bleiben Sie am Ball!"

Plus Ein 30-Jähriger steht immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt, muss auch ins Gefängnis. Diesmal sind es Drogen. Warum ein Geständnis nicht reicht.

"Erst hast du kein Glück, und dann kommt noch Pech dazu." Dieser dumme Kalauer könnte die Überschrift sein über den Lebenslauf des 30-jährigen Riesers, der sich vor dem Nördlinger Schöffengericht wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten musste. Den Vorsitz führte Richterin Ruth Roser, Verteidiger war der Nördlinger Rechtsanwalt Alexander Knief.

Schon als Jugendlicher hatte der Angeklagte Kontakt mit der Justiz, zunächst mit dem Jugendgericht. Hauptsächlich waren es Arreste wegen Eigentumsdelikten. Nach einigen Jahren kam es zu einer Jugendstrafe von 13 Monaten. Damals begann er eine Handwerkslehre, fand aber nach der Haftentlassung keine Anschlusslehrstelle. Er trat also als Ungelernter ins Erwerbsleben ein, was noch durch das Absitzen einer neuerlichen Haftstrafe gehemmt wurde.