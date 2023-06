Riesenrad-Frühstücks-Gewinner spenden 400 Euro an die Kartei der Not

Gewinner spenden bei RN-Aktion an die Kartei der Not.

Sie waren bei einem unvergesslichen Erlebnis dabei und spendeten dabei für den guten Zweck: Beim Weißwurstfrühstück der Rieser Nachrichten im Riesenrad auf der Mess' haben die 40 Gewinnerinnen und Gewinner sowie ihre zahlreichen Begleitungen 400 Euro für die Kartei der Not gespendet. Das Leserhilfswerk unserer Zeitung hilft unverschuldet in Not geratenen Menschen in der Region.

Die Kartei der Not hat es sich zur Aufgabe gemacht, rasch, unbürokratisch und nachhaltig zu helfen. Denn durch die Zusammenarbeit mit sozialen Beratungsstellen vor Ort ist gewährleistet, dass ihre Unterstützung auch tatsächlich bei den Bedürftigen ankommt und für den benötigten Zweck verwendet wird. Dabei kommt jede Spende zu 100 Prozent bei den Betroffenen an, weil alle Verwaltungskosten von der Mediengruppe Pressedruck getragen werden. (AZ)