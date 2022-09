Rieser gibt für Frau fast 670.000 Euro aus

Plus Der frühere Kassier einer Jagdgenossenschaft aus dem Ries hatte sich in ein fatales emotionales Abhängigkeitsverhältnis zu einer Frau gebracht. Ihretwegen veruntreute er das Geld.

Der Kassier einer Jagdgenossenschaft aus dem Ries hat sich am Dienstag vor Gericht wegen Untreue verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft legte dem Mann zur Last, 7500 Euro vom Konto der Jagdgenossenschaft abgehoben und für private Zwecke verwendet zu haben. Die Tat ereignete sich Ende Januar 2021.