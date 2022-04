Nördlingen

06:00 Uhr

Rieser investieren in Schutz vor Cyberangriffen

Plus Neun Gemeinden gehören der VG Ries an, die deren Bürgern beispielsweise neue Ausweise ausstellt. Einige Dienstleistungen sollen bald online abgewickelt werden.

Von Bernd Schied

Die Kommunen müssen immer mehr Geld in die Sicherheit ihrer EDV-Systeme investieren, weil dem Schutz vor Cyberangriffen eine immer größere Bedeutung zukommt. Auch die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ries hat in ihrem diesjährigen Haushalt entsprechende Mittel für ein funktionierendes Sicherheitssystem eingeplant. Hinzu kommen Ausgaben für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes, das den Bürgern ermöglichen soll, Verwaltungsdienstleistungen über ein entsprechendes Portal per Internet in Anspruch zu nehmen.

