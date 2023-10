Rieser kauft gefälschte Rezepte, um an Schmerzmittel zu gelangen

Ein Nördlinger kauft im Internet gefälschte Arztrezepte - nun muss er sich vor Gericht dafür verantworten. Hinter der Tat steckt mehr als eine Tabletten-Sucht.

Im Internet findet man heutzutage alles. Was wie eine Floskel klingt, stimmt: Wer möchte, kann aus einer langen Liste an Produkten wählen, die er unbedingt braucht und innerhalb von 24 Stunden zu sich geliefert haben möchte. Dass im World Wide Web auch Produkte zum Verkauf stehen, die sich in der rechtlichen Grauzone und dahinter bewegen, ist längst kein Geheimnis mehr. Von dieser dunklen Seite des Netzes hat ein Nördlinger Gebrauch gemacht – und hat mehrere gefälschte Arztrezepte für starke Schmerzmittel bestellt. "Manche waren schon unterschrieben", sagt der Angeklagte, der eine lange kriminelle Geschichte hinter sich hat.

Staatsanwaltschaft wirft Rieser Urkundenfälschung vor

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 32-Jährigen vor, Urkunden gefälscht zu haben, um an Schmerzmittel zu gelangen und diese dann weiterzuverkaufen. Insgesamt soll er auf diese Weise mehr als 200 Tabletten gekauft haben, wie eine Nördlinger Apothekerin bestätigt. Dass sein Mandant die Tabletten zum Weiterverkaufen gekauft habe, bestreitet Verteidiger Sven Gaudernack sofort: "Der Angeklagte hat die Tabletten selbst gebraucht." Er habe sie konsumiert, um eine andere Sucht zu kompensieren.

Am Ende seines bisherigen Weges stand die Schmerzmittelsucht – aus der der Angeklagte relativ schnell herausfand: Anfang Februar stand die Polizei vor der Tür des Elternhauses, in dem der Angeklagte wohnt. Sie durchsuchten das Zimmer des 21-Jährigen und nahmen Tabletten, Handys sowie einen Computer samt Festplatte mit. Nach eigener Aussage konsumierte er zu der Zeit sieben Tabletten Tilidin und Pregabalin pro Tag – beide Arzneimittel gehören zur Gruppe der Opioide und werden bei starken Schmerzen verwendet. Nach der Durchsuchung ging der Angeklagte in eine Therapie in Donauwörth, meinte jedoch, dass das nicht das Richtige für ihn war. Kurz darauf folgte ein kalter Entzug. Seitdem nimmt er, nach eigener Aussage, keine Schmerztabletten mehr.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelte gegen den Nördlinger

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelte gegen den Nördlinger. Begonnen haben die Ermittlungen gegen den 32-Jährigen zunächst noch in Nördlingen, wurden aber dann schnell nach Dillingen weitergegeben. Einer Apothekerin aus Nördlingen fielen die Rezepte auf. Daraufhin rief sie den Arzt an, der angeblich die Rezepte ausgestellt hatte. Der dementierte, jemals ein Rezept für den Nördlinger geschrieben zu haben – und so kamen die Ermittlungen ins Rollen.

Dass er die Rezepte bestellte und die Tabletten damit kaufte, dementiert der Angeklagte nicht. Fünf Jahre lang saß er insgesamt schon hinter Gittern: acht Monate wegen Hausfriedensbruch, drei Jahre wegen Bedrohung und zehn Monate wegen Erpressung. "An vielem war meine Alkoholsucht schuld", sagt er. Als er entlassen wurde, suchte er sich eine Alternative zum Alkohol. Eine Therapie in Günzburg, um mit dem Konsum aufzuhören, hat er abgebrochen: "Die Art von Behandlung war nichts für mich." Schnell kam er auf Schmerztabletten, fing an, regelmäßig zu konsumieren. Aus der Angst, seine Sucht nicht stillen zu können, bestellte er sich dann Rezepte. Die Apothekerin sagt vor Gericht, er habe gelogen, als sie nachfragte, wofür die Tabletten seien: "Er hat mir gesagt, er hat wegen eines Motorradunfalls schlimme Schmerzen."

Angeklagter bekommt positive Sozialprognose

Der Angeklagte bekommt aufgrund seiner positiven Sozialprognose eine Freiheitsstrafe von einem Jahr, die zu einer dreijährigen Bewährung ausgesetzt wird. Richterin Dauer fordert ihn außerdem auf, 2000 Euro an eine Suchhilfeeinrichtung zu zahlen. Das Urteil ist rechtskräftig.