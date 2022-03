Rieser Musikschule kann dank Spenden Angebot für Musiktherapie erweitern

Plus Die Rieser Musikschule erhält neue Instrumente. Sie sind für die neue Sparte Musiktherapie gedacht.

Sie sind vorwiegend für die neue Sparte Musiktherapie gedacht, diese neuen Instrumente, die die Rieser Musikschule jetzt anschaffen konnte. Leiterin Julia Rabel ist sehr glücklich darüber, dass durch die großzügigen Spenden der Fortbestand und das zusätzliche Angebot der Musikschule ein Stück weit gewährleistet werden konnte: „Wie sind durch die Pandemie schon arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Mehr als zehn Monate konnten wir, statt Unterricht zu geben, nur satte Verluste einfahren. Das geht schon an die Substanz.“