Rieser Porträtserie "Rieser.Heimat.Charakter" im Tannenturm geplant

Im Rahmen der Rieser Kulturtage wird eine Portraitserie im frisch renovierten Nördlinger Tannenturm präsentiert. Wer dort zu sehen sein wird.

Eine Ausstellung im Rahmen der Rieser Kulturtage 2022 nimmt sich - in Zeiten von vermehrt politischem Nationalismus in Europa und der Welt - dem offenen Heimatbegriff an. Dem, seit 2017 im politischen Diskurs, sehr differenziert betrachteten Heimatbegriff seht eine gesellschaftliche Realität von Zu- und Abwanderung, auch im Nördlinger Ries, entgegen. Diese Realität zeigt, wie vielfältig, offen und bereichernd unsere Heimat für viele Menschen heute ist. Aber auch, wie diese Menschen unsere Heimat bereichern. In einer Porträtserie kann man laut den Organisatoren einundzwanzig verschiedene Menschen kennenlernen, die das freundliche und offene Ries als facettenreiche Heimat repräsentieren sollen.

Ausstellung der Porträtserie ab 1. Mai im Nördlinger Tannenturm

Es würden, so die Veranstalter um Anna Schabert, Marco Kleebauer und Barbara Wunder, beeindruckende Charaktere gezeigt, Individualisten, Heimatgeborene und Zugezogene. Menschen, die durch ihre Aufgabe ins Ries gekommen sind und solche, die sich hier verwirklicht haben und jetzt vom Ries aus Beeindruckendes in die Welt tragen würden: Unternehmer, Ehrenamtliche, Politiker, Selbständige, Innovationstreiber, Handwerker, Mediziner, Musiker, Gastronomen: sozial und gesellschaftlich engagierte Menschen. Im neu renovierten Tannenturm an der Baldinger Mauer 1 wird die Ausstellung am 1. Mai, um 19 Uhr, mit einem Grußwort von Nördlingens Oberbürgermeister Wittner und einem kurzen fachlichen Impuls zum Thema "Heimat" eröffnet.

Im Anschluss ist mit Snacks und Getränken für einen hoffentlich entspannten Frühsommerabend gesorgt. Weitere Termine: 8. Mai, 15. Mai, 22. Mai 2022, jeweils 11 Uhr bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.