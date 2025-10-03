Rieser Sagen auf Youtube anhören

Das Buch „Geschichten, Sagen und Legenden aus dem Ries und seiner Nachbarschaft“ aus dem Jahr 1983 von Herbert Dettweiler und Karl Höpfner wird immer wieder angefragt, ist aber längst vergriffen und auch antiquarisch kaum mehr zu bekommen. Umso erfreulicher ist es, dass der inzwischen 83-jährige Kreisheimatpfleger für Volksmusik und Brauchtum im Landkreis Ansbach, Helmut Baer, nach vielen fränkischen auch viele schwäbische Sagen auf Youtube gestellt hat. Sein Kanal heißt „Sagen Legenden Bräuche“. Im vergangenen halben Jahr hat er sich mit Sagen aus dem Ries beschäftigt, die er mit freundlichem Einverständnis des Rieser Heimatpflegers dessen Buch entnommen hat.

Daraus sind aktuell 23 Kurzfilme entstanden, wie seiner Playlist zu entnehmen ist. Mit der Sage vom Riessee begann er seine Donau-Ries-Serie. Inzwischen sind viele weitere Sagen und Legenden abrufbar wie der „Reiter ohne Kopf“, der “Jackl von Krauthausen“ oder das „Römische Landhaus von Alerheim“. Kommenden Sonntag wird er mit einer „Trilogie aus Harburg“ weitere Sagen aus dem Ries veröffentlichen. Aber er sei noch nicht ganz durch mit den Rieser Sagen; das heißt, in den kommenden Wochen kommen noch „Kein schlechter Handel“, „Der Falkner von Burg Alerheim“, „Das geheimnisvolle Licht“ und die „Schollaklopfer von Alerheim“.

Helmut Baer sendete jede fertige Arbeit an den Bürgermeister des jeweiligen Sagenortes verbunden mit der Bitte, den jeweiligen Kurzfilm der Bevölkerung auf geeignetem Wege nahezubringen. Selbst äußerte er sich gegenüber seinem Amtskollegen im Nördlinger Ries so: „Ich wünsche mir, dass die Rieser Bevölkerung meine Sagen anschaut und den Schatz, den sie damit in den Händen hat, wieder neu schätzen lernt.“ (H.D.)