Nördlingen

18:10 Uhr

Rieser schlägt mit zerbrochener Flasche zu und wird verurteilt

Plus Bei seiner Geburtstagsfeier im März verliert ein 22-jähriger Rieser die Beherrschung. Das bleibt nicht die einzige Straftat, für die er angeklagt wird.

Von Dominik Durner

Gesichtsverletzungen in Belzheim und Oettingen, ein Kieferbruch und eine Platzwunde nach Kopfstößen in Nördlingen: Am vergangenen Wochenende hat die Nördlinger Polizei gleich zu mehreren Gewalttaten Ermittlungen aufnehmen müssen. Während diese Taten juristisch noch nicht aufgearbeitet sind, musste sich am Amtsgericht Nördlingen ein Rieser verantworten, der im März 2022 zugeschlagen hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

