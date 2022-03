Nördlingen

vor 33 Min.

Rieser soll Geldkoffer mit fast 50.000 Euro gewonnen haben

Was einem Rentner im Ries am Telefon erzählt wird, hört sich wunderbar an. Doch der Mann wird stutzig. Der Anrufer droht ihm daraufhin.

49.800 Euro sollte ein Rentner im Rahmen einer Jubiläumsfeier über Nacht gewonnen haben. So zumindest behauptete das ein Unbekannter, der sich laut Polizeibericht als Mitarbeiter einer Firma ausgab, am Mittwochnachmittag am Telefon. Der Haken: Der 74-jährige Rentner müsste zuvor 500 Euro Transportkosten für einen Geldkoffer zahlen. Ziemlich ungehalten wurde der Anrufer, als der vermeintliche Glückspilz aber das betrügerische Vorhaben durchschaute. Ihm wurden sogar noch 2500 Euro Stornierungskosten angedroht, der 74-Jährige ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen und beendete kurzerhand das Gespräch. Die Polizei rät: Niemals persönliche Daten am Telefon verraten Die Polizei rät und bittet: Mit allerhand kuriosen Gewinnversprechen versuchen mittlerweile Täter, ihren Opfern Geld aus der Tasche zu ziehen: "Seien Sie wachsam und kritisch, überhaupt wenn Ihnen Bedingungen gestellt werden. Zahlen Sie nichts im Voraus. Geben Sie niemals persönliche Daten am Telefon preis. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Beenden Sie einfach das Gespräch. Ihre örtliche Polizei erreichen Sie für Nachfragen rund um die Uhr. Weitere Betrugsmaschen finden sie auch unter: www.polizei-beratung.de." (AZ) Lesen Sie dazu auch Nördlingen Polizei Nördlingen warnt vor Telefon-Betrügern

Themen folgen