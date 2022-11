Rieser soll mit Axtbild gedroht haben: "Keine normale Schlägerei"

Via Instagram soll ein Rieser den Ex-Partner seiner Freundin bedroht und beleidigt haben, genauso wie dessen Freundin. Der Prozess platzt aber vorerst.

Lange Zeit ist es still im Sitzungssaal E des Amtsgerichtes Nördlingen. Die Anklage ist verlesen, einem 26-jährigen Rieser wird vorgeworfen, im Oktober 2021 via Instagram dem Ex-Partner seiner damaligen Freundin gedroht und ihn und seine neue Lebensgefährtin beleidigt zu haben. Die beiden gingen damit zur Polizei und erstatteten Anzeige – tauchen als Anklagesteller und Zeugen aber nicht am Amtsgericht auf. Für den 26-Jährigen ist der Prozess damit aber nicht vorbei.

Der Angeklagte steht noch unter Bewährung

Der Ex-Freund der Partnerin des Angeklagten – und zudem leiblicher Vater ihrer Kinder – hatte ein Bild zugeschickt bekommen, auf dem eine Person mit Maske und Axt zu sehen war. Dazu wurde der Mann bedroht: "Das wird keine normale Schlägerei wie jede andere. Wir haben den ganzen Kofferraum voll mit allem." Es folgten Beleidigungen wie "eierloser Bastard" oder "Hundesohn", auch die neue Partnerin wurde massivst beleidigt. Als Urheber zeigten die beiden den nun Angeklagten an.

Weil dieser aus einem Urteil aus dem Jahr 2020 noch unter Bewährung steht, weshalb Staatsanwalt Dennis Schreiber ohne Anhörung der Zeugen "nichts übers Knie brechen will". Dafür beantragt Schreiber für die beiden Zeugen jeweils ein Ordnungsgeld von 300 Euro beziehungsweise eine Ordnungshaft von drei Tagen. Richter Gerhard Schamann setzt die Verhandlung aus, ein neuer Termin wird noch festgelegt. Die Ordnungsstrafe behält Schamann sich vor.