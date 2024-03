Nördlingen

Rieser sollen sich an großen Photovoltaikanlagen beteiligen können

Solarparks mit einer Größe von bis zu 25 Hektarn sollen in Nördlingen entstehen.

Plus Im Bauausschuss geht es um große Solarparks, etwa in Schmähingen. Der Dürrenzimmerer Ortssprecher ärgert sich, dass das Feuerwehrauto künftig in der Kälte steht.

Von Bernd Schied

Der Energieversorger EnBW ODR plant im Raum Nördlingen, große Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu errichten. Der Bauausschuss des Nördlinger Stadtrates hat dafür jetzt den Startschuss gegeben und die sogenannten Aufstellungsbeschlüsse für die nötigen vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahren verabschiedet. Auf Grundlage der vom Stadtrat festgelegten Kriterien sollen im Lauf der nächsten Jahre auf einer Gesamtfläche rund 73 Hektar bei Schmähingen (Größe 25 Hektar), Löpsingen (14 Hektar), Pfäfflingen (sechs Hektar) und Dürrenzimmern (24 Hektar) entsprechende Solarparks entstehen.

Dazu kommt ein Projekt auf der Nördlinger Mülldeponie mit rund sieben Hektar, das allerdings nicht die ODR, sondern die Stadt in Eigenregie umsetzen will. Oberbürgermeister David Wittner geht davon aus, dass es im Laufe der Verfahren noch zu Flächenreduktionen kommen werde. Die Bonität aller Grundstücke liege bei unter 60.

