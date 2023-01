Nördlingen

vor 45 Min.

Rieser Sternenfreunde: So viele Monde wurden im Sonnensystem entdeckt

Plus Nicht nur der berühmte Galileo Galilei erkannte einst die vier Monde des Jupiters, die nach ihm benannt wurden. Der Hofastronom von Ansbach sah sie auch.

Von Uwe Bahadir

Seit Menschengedenken kennt man den treuen Begleiter der Erde, unseren Mond. Er diente Jahrtausende als Leuchte in der Nacht, aber inzwischen haben ihm das ja grelle Straßenlampen abgenommen. Aber dennoch hat sein milder Schein in einer klaren Nacht nichts an Romantik verloren, auch wenn man bedenkt, dass bereits zwölf Männer seine Oberfläche betreten haben. Wie schon Nikolaus Kopernikus feststellte, ist der Mond der einzige Himmelskörper, der die Erde umkreist.

