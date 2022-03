Nördlingen

18:00 Uhr

Rieserin lebt in Australien: "Heimat löst etwas Wohliges in einem aus"

Plus Dagmar Hirsch ist mit ihrem Mann und den Kindern vor 15 Jahren nach Australien ausgewandert. Ein Gespräch über die alte und die neue Heimat.

Von Martina Bachmann

Frau Hirsch, was bedeutet das Wort Heimat für Sie?



Dagmar Hirsch: Heimat ist da, wo die Familie ist, wo Gewohntes und Vertrautes ist. Sie ist da, wo man seine Netzwerke hat und wo die Natur eben so aussieht, wie man sie kennt. Heimat löst etwas ganz Wohliges bei einem aus, sie bedeutet Zugehörigkeit, Traditionen und Gewohnheiten. Wir waren jetzt das erste Mal an Weihnachten nicht in Australien, seit wir ausgewandert sind. Meine Tochter wollte gar nicht alleine feiern.

