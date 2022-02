Rieserin mit Kontakt in die Ukraine: "Kein normaler Mensch wünscht sich Krieg"

Plus Es sei, als ob Bayern gegen Baden-Württemberger kämpfen würden: Was Ukrainerinnen und Russinnen, die im Ries leben, zum Krieg sagen und mit wem sie vor Ort sprechen können.

Bilder von beeindruckenden Bauwerken findet man, wenn man im Internet nach der ukrainischen Stadt Tschernihiw sucht. Der Bahnhof scheint alleine schon sehenswert, rötlich angestrichen, mit zahlreichen Ornamenten, Säulen und Rundbögen geschmückt. Und das Dreifaltigkeitskloster mit seinen zahlreichen Türmchen, die ein türkisfarbenes Dach und ein goldenes Kreuz tragen. Ja, Tschernihiw sei wirklich eine sehr schöne Stadt, sagt Viktoria Hümer. Oder sie war es zumindest, als dort noch Frieden herrschte.