Rieswasser-Kunden müssen künftig mehr bezahlen

Die Bayerische Rieswasserversorgung will ab dem kommenden April mehr Grundgebühr und einen höheren Arbeitspreis verlangen. Ein Gremium muss den Plänen noch zustimmen.

Die Bayerische Rieswasserversorgung (BRW) erhöht ihre Gebühren. Das teilt der Versorger am Donnerstag mit. Stimmt die Verbandsversammlung im Februar 2023 zu, dann steigen sowohl die Grundgebühr als auch der Arbeitspreis. Die Rieswasserversorgung arbeitet ohne Gewinnerzielungsabsicht, die Kosten müssen aber auf die Verbraucher umgelegt werden. In der Pressemitteilung heißt es wörtlich: "Wegen der momentan überproportionalen Kostensteigerungen ist eine Gebührenerhöhung leider unausweichlich."

Die Grundgebühr soll sich für den Standard-Hauswasserzähler von acht auf zwölf Euro im Monat erhöhen, der Arbeitspreis von 1,40 auf 1,96 Euro pro Kubikmeter (zuzüglich Umsatzsteuer). Das hat der Verbands- und Werkausschuss der Bayerischen Rieswasserversorgung beschlossen. Der aktuelle Kalkulationszeitraum endet mit Ablauf des 31. März 2023, die Anpassung der Wassergebühren wird daher, sofern die Verbandsversammlung der BRW im Februar nächsten Jahres zustimmt, zum 1. April 2023 erfolgen.

Neuer Hochbehälter und neue Verbundleitung gebaut

Die BRW ist ein kommunaler Zweckverband, der die Aufgabe hat, die Einwohner seiner 35 Mitgliedsgemeinden mit Wasser zu versorgen. Die Versorgungssicherheit für die Menschen stehe dabei im Mittelpunkt, regelmäßige Investitionen seien unerlässlich, so die Mitteilung. In den vergangenen Jahren sei zum Beispiel der Hochbehälter Ederheim II mit einer Kapazität von 10.000 Kubikmetern in Betrieb genommen und eine 20,6 Kilometer lange Verbundleitung zum Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum gebaut worden, so die Mitteilung weiter.

Durch sie wird seit Januar 2022 zusätzliches Wasser in das Netz der BRW eingespeist und eine Redundanz für das Gesamtsystem dargestellt. "Durch solche Projekte, die neben den regelmäßigen Ortsnetzsanierungen und -erneuerungen in den Gemeinden durchgeführt werden, wird nicht nur dem Klimawandel und dem damit steigenden Wasserbedarf Rechnung getragen, es werden auch Sicherheiten geschaffen, um beispielsweise beim Ausfall eines Brunnengebiets dennoch Wasser in ausreichender Menge bereitstellen zu können." Insgesamt habe die BRW in den vergangenen vier Jahren rund 31 Millionen Euro in ihre Anlagen und in die Zukunft investiert.

Schon seit 2015 ein Energiemanagementsystem

Aufgrund ihrer Wasserförderung sei die Rieswasserversorgung in den Brunnengebieten und der zentralen Enthärtungsanlage sowie der Wasserverteilung ein sehr energieintensives Unternehmen, betreibe aber seit 2015 ein Energiemanagementsystem, um möglichst energiesparend und ressourcenschonend zu wirtschaften. Trotzdem werde für den reibungslosen Betrieb eine große Menge an Strom benötigt, so der Versorger: "Auch an der BRW gehen die derzeit drastisch steigenden Energie- und Strompreise leider nicht spurlos vorüber und mussten entsprechend in der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden."

Der Verbands- und Werkausschuss hat explizit auf die Aufholung von Kostenunterdeckungen der Vorperiode verzichtet, um die Bürgerinnen und Bürger in diesen Zeiten nicht noch mehr zu belasten. Weiterhin weist die BRW darauf hin, dass die der Kalkulation zugrundeliegenden Abschreibungen nach tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten berechnet wurden und nicht, wie im Kommunalabgabenrecht ausdrücklich zugelassen, von höheren Wiederbeschaffungswerten. Der Verband komme damit den Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen seines Ermessens so weit wie möglich entgegen. (AZ)