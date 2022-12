Nördlingen

vor 16 Min.

Ristorante "Casa Tua" eröffnet noch vor Weihnachten am Marktplatz

Plus Fisch, Fleisch, Gelato: Mit traditionell-italienischer Küche wollen die drei "Casa Tua"-Geschäftsführer bestechen. Sie sind in Nördlingen keine Unbekannten.

Von Dominik Durner

Aus einer Metzgerei wird ein Ristorante: In den ehemaligen Räumen der Metzgerei Pisko am Nördlinger Marktplatz eröffnen Ezio D'Ettorre, Giacomo Elabassi und Pietro Aliberto noch vor Weihnachten das Restaurant "Casa Tua". Die drei gebürtigen Italiener haben bereits Vorerfahrung in Nördlingen und wollen mit traditionellen und regionalen Spezialitäten aus ihrer Heimat "etwas Neues, Besonderes" in die Stadt bringen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

