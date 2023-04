RN-Podiumsdiskussion: Heute geht es um den Verkehr in der Altstadt

Wie soll die Verkehrswende in Nördlingen aussehen? Darüber wird heute Abend ab 19 Uhr im Stadtsaal Klösterle diskutiert. Es gibt noch freie Plätze.

Eintönig sieht es in vielen Innenstädten in Schwaben aus: die stets gleichen Geschäfte, die stets gleichen Filialen, die stets gleichen Ketten. In Nördlingen dagegen gibt es noch von Inhabern geführte Läden, gerade der Wochenmarkt am Samstag ist bei schönem Wetter ein Besuchermagnet. Doch was muss jetzt getan werden, damit die Innenstadt lebendig bleibt? Schließlich ist schon der Blick auf die Ausfallstraßen ernüchternd. Wie soll der Verkehr in Nördlingen in Zukunft gestaltet werden? Darum geht es am heutigen Mittwoch, 12. April, ab 19 Uhr im Stadtsaal Klösterle.

RN-Redaktionsleiterin Martina Bachmann diskutiert auf der Bühne mit Oberbürgermeister David Wittner, Händler Patrick Behringer (Hosenecke), der Vorsitzenden des Seniorenbeirats Nördlingen, Elisabeth Strauß, und mit Fritz Fischer, der als Wörnitzostheimer bei den Helfenden Händen, der Nachbarschaftshilfe im Mittleren Ries, sowie bei der Nördlinger Tafel engagiert ist. Selbstverständlich gibt es an diesem Abend auch für die Besucherinnen und Besucher im Publikum die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Seien Sie mit dabei im Stadtsaal Klösterle und erfahren Sie direkt, welche Ideen es für die Nördlinger Altstadt gibt. Melden Sie sich kurzfristig an - am besten bis 16 Uhr unter Telefon 09081/83256 oder per Email an redaktion@rieser-nachrichten.de. Wir freuen uns, wenn Besucherinnen und Besucher einen Euro in unsere Spendenbox für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, werfen. (tiba)