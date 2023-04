RN-Podiumsdiskussion Verkehr: „Viele Perspektiven, alle kamen zu Wort“

Von Matthias Link - 13. April 2023 Artikel anhören Shape

Wir wollten von Besucherinnen und Besucher nach der Veranstaltung wissen, welche Ideen zur Verkehrswende in Nördlingen ihnen besonders gut gefallen haben.

Braucht Nördlingen eine Verkehrswende? Darum ging es bei der RN-Podiumsdiskussion am Mittwochabend im Stadtsaal Klösterle. Wir wollten nach der Veranstaltung von den Besuchern wissen, welche Ideen sie für bedenkenswert halten.

Cornelia Weik lehnt es ab, dass der Verkehr aus der Altstadt verbannt wird. Foto: Matthias Link

Cornelia Weik sagte, dass die Diskussion hochinteressant gewesen sei. Besonders gefallen habe ihr, dass es viele verschiedene Perspektiven auf das Thema Verkehr gab sowie neue Ideen, die man umsetzen könne. Sie hofft, dass der Stadtrat die ein oder andere Idee aufgreife und dass etwas in Bewegung komme. Die Idee, die Schaltung der Ampel in der Herlinstraße zu verändern, an der Kreuzung mit der Oskar-Meyer-Straße, gefällt ihr. „Mit so einer Kleinigkeit kann man schon viel bewegen“, sagte sie. Den Verkehr dürfe man ihrer Meinung nach nicht ganz aus der Altstadt verbannen. Das sei nicht gut für die Einzelhändler, die Bäcker, Metzger und andere. Parkgebühren, selbst wenn sie in den Geschäften beim Einkauf zurückerstattet werden, lehnt sie ab. Denn wer im Sommer etwa nur einen Kaffee in der Altstadt trinken oder einen Bummel machen wolle, der müsse die Gebühr trotzdem selbst bezahlen. Nicht jeder, der in die Altstadt gehe, wolle etwas kaufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .