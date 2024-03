Rollerfahrer in Nördlingen zeigt Ausfallerscheinungen

Ein junger Mann weist Anzeichen für Drogenkonsum auf – es ist nicht das einzige Vergehen des Rollerfahrers.

Die Polizei hat am Sonntag um 20.55 Uhr in Nördlingen den 16-jährigen Fahrer eines Elektrorollers einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer stellten die Beamten nach eigenen Angaben drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Zudem erhalte der 16-Jährige eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz, da an dem Elektroroller kein aktuell gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. (AZ)