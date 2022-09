Rollerfahrer stürzt im Kreisverkehr

Im Kreisverkehr bei der Wemdinger Unterführung stürzt ein Mann ohne Fremdeinwirkung von seinem Roller. Es entsteht ein Schaden von rund 200 Euro.

Am Freitagmorgen hat ein 55-jähriger Rollerfahrer gegen 7.40 Uhr den Kreisverkehr bei der Wemdinger Unterführung befahren. An einer Ausfahrt stürzte der Mann ohne Fremdeinwirkung und zog sich laut Polizeibericht eine leicht blutende Wunde zu. An seinem Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. (AZ)