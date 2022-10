Rollerfahrer verursacht in Nördlingen Unfall und flüchtet

Einer 60-jährigen Autofahrerin kommt am Montag in Nördlingen ein Rollerfahrer in Schlangenlinien entgegen. Die beiden kollidieren, die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Rollerfahrer soll am frühen Montagmorgen in Nördlingen einen Unfall mit einer entgegenkommenden Autofahrerin verursacht haben. Gegen 5 Uhr befuhren die beiden den Nähermemminger Weg, der Rollerfahrer stadtauswärts. Dabei soll er nach Angaben der Polizei in Schlangenlinien gefahren sein, was zur Kollision mit der 60-jährigen Autofahrerin führte.

Unfall in Nördlingen: Rollerfahrer soll minderjährig und schmächtig sein

Durch den Zusammenstoß stürzte der Rollerfahrer, stieg aber wieder auf sein Gefährt und flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der männliche Fahrer soll etwa 16 oder 17 Jahre alt und schmächtig sein, außerdem trug er eine graue Jogginghose. Der Roller hat an der Front einen größeren Schaden davongetragen, an dem Auto entstand außerdem ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)

