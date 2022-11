Der romantische Weihnachtsmarkt 2022 ist eröffnet

Der Romantische Weihnachtsmarkt 2022 in Nördlingen ist eröffnet.

Der Romantische Weihnachtsmarkt in Nördlingen ist eröffnet: In den kommenden Wochen können die Besucherinnen und Besucher in der Altstadt wieder durch die hell erleuchteten Buden bummeln, leckeren Punsch oder Glühwein trinken und so manches Schmankerl genießen. Mehr als 70 Stände gibt es, für die Kleinen dreht sich ein Kinderkarussell. Der Weihnachtsmarkt hat sonntags bis donnerstags von 11 bis 19 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 20 Uhr geöffnet.