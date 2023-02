Rood Microtec nimmt 2022 mehr ein als geplant

Der Halbleiterspezialist mit Standort in Nördlingen meldet vorläufige Gesamteinnahmen von 16,5 Millionen Euro. Auch der Auftragsbestand wächst.

Rood Microtec, der Halbleiterspezialist aus Nördlingen, meldet nicht nur mehr Gesamteinnahmen für 2022 als im Vorjahr, die Verkäufe liegen auch um 900.000 Euro über Plan. Wie geht es in diesem Jahr weiter?

Wie das Unternehmen im Januar mitteilt, belaufen sich die ungeprüften vorläufigen Gesamteinnahmen auf 16,5 Millionen Euro und sind damit 14 Prozent höher als im Jahr 2021 (14,5 Millionen Euro). Rood Microtec, das am Nördlinger Standort in der Oettinger Straße 89 Personen beschäftigt, verzeichnet damit das zweite Jahr in Folge ein zweistelliges Wachstum. "Es sind die höchsten Gesamteinnahmen seit dem Jahr 2000", teilt die Firma mit. In der zweiten Jahreshälfte 2022 betrugen die ungeprüften vorläufigen Gesamteinnahmen 9,2 Millionen Euro, ein Anstieg von 28 Prozent gegenüber dem zweiten Halbjahr 2021 (7,2 Millionen Euro). Im zurückliegenden Jahr stieg zudem der Auftragsbestand um 19 Prozent im Vergleich zu den bis Ende 2021 gebuchten Aufträgen.

Rood Microtec erwartet, auch 2023 weiter zu wachsen

"Erneut konnten wir unsere eigenen Erwartungen übertreffen, indem wir uns auf unser Kerngeschäft und unsere Dienstleistungen konzentriert haben. 2022 verzeichneten wir eine deutliche Erhöhung der Nachfrage durch unsere Kunden, sowohl nach bestehenden als auch nach neuen Produkten", wird Martin Sallenhag, CEO der Rood Microtec, in einer Mitteilung zitiert. "Wir sind mit der Gesamtentwicklung des Unternehmens im Jahr 2022 sehr zufrieden und erwarten für 2023 eine weitere Steigerung der Gesamteinnahmen. Unsere hervorragende Cash-Position ermöglicht uns jederzeit Investitionen für weiteres Wachstum."

RoodMicrotec erwartet für 2023 Gesamteinnahmen im Bereich zwischen 17 und 17,5 Millionen mit einem positiven Ergebnis vor Steuern von fünf bis zehn Prozent. Das entspreche auch den finanziellen Zielvorgaben. Die geopolitische Situation weltweit und die aktuelle Energiekrise in Europa könnten die Realisierung der erwarteten Gesamteinnahmen jedoch beeinflussen. Die Geschäftsführung beobachte die Gesamtsituation genau, um gegebenenfalls rechtzeitig Maßnahmen einleiten zu können.

Der Hauptsitz von Rood Microtec befindet sich in Deventer, Niederlande. Neben Nördlingen gibt es auch einen deutschen Standort in Stuttgart. Dort sind laut einer Sprecherin 25 Personen beschäftigt. (AZ)