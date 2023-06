Nördlingen

vor 17 Min.

Rosetti-Werke erklingen in St. Salvator

Plus Einst fasste Hofmusikant Antonio Rosetti musikalisch in Oettingen Fuß. Ein Projektchor würdigt sein Werk und erinnert auch an andere Komponisten seiner Zeit.

Von Ernst Mayer

Schon zum wiederholten Mal fand Antonio Rosetti als Hofmusikant die Möglichkeit, auch in der Stadt Nördlingen mit einem Konzert musikalisch Fuß zu fassen. Nachdem es ihm in den vergangenen 20 Jahren als Protagonist der Rosetti-Vereinigung vorbehalten war, überwiegend in fürstlichen oder gräflichen Räumen musikalisch hofzuhalten, öffnete die Pfarrkirche St. Salvator im zweiten Jahr nacheinander in der benachbarten ehemaligen Reichsstadt der von Fürst Moritz protegierten Internationalen Rosetti-Gesellschaft ihre Pforten.

Ensemble 12 der Musikhochschule Nürnberg ist zu Gast in Nördlingen

Das Konzert des aus der Musikhochschule Nürnberg herausgewachsenen Projektchors „Ensemble 12“ gab den Zuhörern neben Rosetti auch anderen Komponisten seiner Zeit Gelegenheit, dem Vergessen entrissen und wieder gehört zu werden.

