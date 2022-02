Rote Ampel missachtet: Kollision führt zu fünfstelligem Schaden

Zwei Autos stießen am Montagmittag in Nördlingen zusammen, weil eine rote Ampel missachtet wurde. Dabei entstand ein fünfstelliger Gesamtschaden.

Eine 25-Jährige hat am Montagmittag gegen 12.30 Uhr in der Nürnberger Straße, Kreuzung Hofer Straße in Nördlingen einen Unfall verursacht. Dazu kam es, weil sie die Rechtsabbiegerampel in die Hofer Straße fälschlich als die für ihre Spur gedachte Ampel deutete. Als die Rechtsabbiegerampel schließlich auf Grünlicht schaltete, fuhr die 25-Jährige laut Polizeibericht los, obwohl für die Spur stadtauswärts auf der Nürnberger Straße weiter Rot galt.

Dadurch stieß sie mit dem Wagen eines 48-Jährigen zusammen, der aus der Hofer Straße auf die Nürnberger Straße abbog. Wegen der Kollision waren beide Wägen nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 18.000 Euro, beide Unfallbeteiligten überstanden unverletzt. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.