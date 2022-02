Roter Jaguar in der Nürnberger Straße zerkratzt

Am Dienstag wurde in Nördlingen auf einem Firmenparkplatz ein Auto zerkratzt. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Einem roten Jaguar sind am Dienstag zwischen 14 Uhr und 22 Uhr in Nördlingen beide Fahrzeugseiten zerkratzt worden. Der Wagen stand auf dem Firmenparkplatz in der Nürnberger Straße 64.

Wie die Polizei berichtet, beläuft sich der Schaden auf 500 Euro. Sie nimmt unter Telefon 09081/29560 Hinweise entgegen. (AZ)