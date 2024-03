Roter Opel Astra auf dem Parkplatz der alten Turnhalle zerkratzt

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Der Sachschaden ist nicht unerheblich.

Ein bislang unbekannter Täter hat einen roten Opel Astra an der Beifahrerseite zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, stand das Auto am Samstag, gegen 16 Uhr, auf dem Parkplatz der alten Turnhalle in der Augsburger Straße in Nördlingen. Der Sachschaden beträgt rund 1500 Euro.

Die Polizei Nördlingen nimmt Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen.