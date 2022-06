Rotes Liegefahrrad in Nördlingen gestohlen

Ein Liegefahrrad wird in Nördlingen gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Eine unbekannte Person hat am Samstag zwischen 14.50 Uhr und 23.30 Uhr ein rotes Sesseldreirad (Liegefahrrad) in Nördlingen gestohlen. Der Besitzer stellte das Fahrzeug in der Würzburger Straße hinter dem Geschäft "JYSK" ab. Die Polizei bittet um Hinweise zu der unbekannten Person und dem Verbleib des Fahrzeugs und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)