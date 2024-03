Rucksack angezündet: Polizei ermittelt zwei Minderjährige

Der Rucksack einer Seniorin war in Nördlingen angezündet worden. Die Polizei meldet nun einen Ermittlungserfolg – es waren nicht die einzigen Taten.

Die beiden mutmaßlichen Täter, die am Mittwochabend den Rucksack einer Seniorin auf der Höhnbrücke angezündet hatten, sind von der Polizei nach eigenen Angaben ermittelt worden. Die Beamten hatten unverzüglich die Ermittlungen aufgenommen. Hierbei konnte ein 13-Jähriger und ein elf Jahre alter Junge ermittelt werden. Der 13-Jährige habe die Tat bereits eingeräumt.

Bei den Ermittlungen zu diesem Fall wurde weiterhin bekannt, dass der 13-Jährige am Mittwochnachmittag aus einem Gemischtwarengeschäft in der Reimlinger Straße ein Feuerzeug entwendete, wie es im Polizeibericht heißt. Der Elfjährige habe außerdem am Mittwochnachmittag eine Zwölfjährige bedroht und deren Jacke beschädigt. Auch wenn die beiden Jungs noch nicht strafmündig seien, werde gegen die beiden polizeilich ermittelt. Ebenso wird das Jugendamt über die Taten informiert. (AZ)