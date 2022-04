Nördlinger Storchenpaar hat schon ein Ei im Nest

Die Störche fühlen sich wohl im Ries – Storchenexpertin Heidi Källner hat schon weitere Paare im Ries entdeckt.

Mit Blick auf den Nördlinger Marktplatz hat sich auf dem "Hohen Haus" ein viertes Storchenpaar niedergelassen. Das schreibt Storchenexpertin Heidi Källner, die sogar schon ein erstes Ei im Nest erspäht hat, unserer Redaktion.

Doch auch im Alerheimer Ortsteil Rudelstetten hat sie ein drittes und viertes Storchenpaar gefunden. Ein Nest wurde auf dem Kirchendach der evangelischen St. Ulrichskirche gebaut, ein anderes auf einer Fichte in einem Garten.

In Rudelstetten haben sich Störche auf der Kirche niedergelassen. Foto: Heidi Källner

Ebenso tut sich etwas in Heroldingen, auch dort baue sich ein Storchenpaar ein Nest, schildert Källner, auf einem Strommast gegenüber dem Kindergarten. Ein Anwohner habe gesagt, dass er sich nicht an ein brütendes Storchenpaar im Ort erinnern könne. Den Störchen scheint es in der Region zu gefallen. (AZ)

