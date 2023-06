Rudi Scherer geht: Er wollte das Leben in Nördlingen für alle schöner machen

Fast 45 Jahre hat Rudi Scherer bei der Stadt Nördlingen gearbeitet. Begonnen hat er im Einwohnermeldeamt, zuletzt leitete er das Sachgebiet "Kultur und Generationen".

Er war so etwas wie eine Institution im Nördlinger Rathaus: Rudi Scherer. Man kannte ihn als langjährigen Leiter des Referats Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur. In seinen fast 45 Jahren bei der Stadt hat er unter vier Oberbürgermeistern gearbeitet. Zuletzt als Sachgebietsleiter 12 – „Kultur und Generationen“.

Der gebürtige Nördlinger begann 1978 seine Ausbildung für den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst und startete seine Beamtenkarriere zunächst im Einwohnermeldeamt damit, „Karteikarten richtig einzusortieren“, wie er schmunzelnd sagt. Dann wechselte er ins Rechtsamt und sammelte dort erste "richtige" Verwaltungserfahrungen, die er dann im Steueramt anwandte.

Viele Veranstaltungen der Stadt Nördlingen mitverantwortet

Anschließend bekam er die Chance, ins Liegenschaftsamt zu wechseln, wo er neben den trockenen Verwaltungsarbeiten, wie er sagt, die Betreuung der Kindergärten, Sporthallen, Bäder oder zum Beispiel des Daniels übernahm. Das Kinderferienprogramm brachte ihn, ohne dass er es damals ahnte, seiner eigentlichen Berufung deutlich näher. Und als er 1998 die 130 Veranstaltungen zur 1100-Jahr-Feier der Stadt Nördlingen erfolgreich mitzuverantworten hatte, war der Wechsel im Rathaus selbst – auf Wunsch des späteren Hauptamtsleiters Peter Schiele – beschlossene Sache.

Stolz zählt Scherer auf, welche Veranstaltungen er unter seiner Fittiche hatte: die Zillertaler Schürzenjäger im Rieser Sportpark, große Konzerte in der Hermann-Kessler-Halle von Udo Jürgens über Haindling bis BAP, aber auch andere Großveranstaltungen wie das Antenne Bayern-Sommerfest, die Eröffnungen des Freibades oder der Alten Schranne, die BR-Radltour und viele andere Veranstaltungsreihen, die bis heute noch stattfinden. Um nur ein paar zu nennen: Ipf-Ries-Marathon, Rosenmarkt, Kneipptour, Museumsnacht, Ateliertage oder Musik auf dem Marktplatz.

Rudi Scherer dankt seine Frau

„Ich habe es immer als Pflicht und Aufgabe gesehen, mich hier einzubringen, weil es meine Stadt ist und weil es für uns dann alle schöner ist, hier zu leben. Ich habe meine Arbeit immer als Glück und Befriedigung empfunden“, betont Scherer im Rückblick. Den Dank an seine Frau, die seinen Weg mitgegangen ist und die unzähligen Abendtermine bei Veranstaltungen aber auch in städtischen Ausschüssen, beim Stadtmarketing- oder Verschönerungsverein „ertragen“ hat, will er unbedingt loswerden.

Dass ihm dabei noch Zeit blieb, sich im Personalrat – auch als Vorsitzender – zu engagieren, als Standesbeamter zu fungieren, in der St. Salvator-Kirchengemeinde mitzuwirken oder als Übungsleiter Leichtathletik beim TSV Nördlingen mag man kaum glauben. Daneben spielt er gerne Tennis und ist leidenschaftlicher Radfahrer. Ob ihm das alles nicht jemals zu viel wurde? „Ab 2020 kam für mich die Zeit, das langsam zu ändern“, meint er lapidar.

Einst bekam Rudi Scherer den ersten Computer in der Stadtverwaltung, jetzt ist er Digitallotse für Senioren: „Da schließt sich ein Kreis.“ Nach seinen Plänen für die Zukunft befragt, lächelt er: „Ich bin gesund, habe eine gesunde Familie. Was will ich mehr. Ich bin gesegnet. Alles ist gut.“