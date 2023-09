Rücklicht von Auto wird kaputtgetreten

500 Euro beträgt der Schaden, der an einem Auto angerichtet wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Auto ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Ackerstraße in Nördlingen beschädigt worden. Eine bislang unbekannte Person trat laut Polizeibericht das rechte Rücklicht an einem weißen Renault Megan ein. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)