Nördlingen

13:49 Uhr

Rund 450 Nördlinger unterschreiben für mehr Bäume in Nördlingen

Matthias Scherler und Christiane West übergeben die Unterschriften an Oberbürgermeister David Wittner.

Plus Matthias Scherler hat mit Christiane West Unterschriften für mehr Bäume in Nördlingen gesammelt und nun an OB David Wittner überreicht. Welches Problem der sieht.

Von Jan-Luc Treumann

Mehr Bäume in Nördlingen: Diesen Wunsch haben mehrere Hundert Menschen mit ihrer Unterschrift unterstrichen. Matthias Scherler, Christiane West und eine weitere Mitstreiterin haben die Petition ins Leben gerufen und Unterschriften gesammelt. Letztlich hätten mehr als 600 Personen unterschrieben, schildert Scherler. In der vergangenen Woche überreichten sie diese an Oberbürgermeister David Wittner. Wie es nun weitergeht.

