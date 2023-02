Nördlingen

18:00 Uhr

Rund um den Gerd-Müller-Platz in Nördlingen soll viel gepflastert werden

Plus Die Pläne für den neuen Gerd-Müller-Platz in Nördlingen nehmen Form an – doch es gibt teilweise Kritik am Pflaster. Auch Kosten und Zeitplan nennt die Stadt.

Von Jan-Luc Treumann

Eine grüne Hecke, Sitzgelegenheiten, auf dem Rasen die Statue von Gerd Müller und außen herum ein weiträumig gepflasterter Bereich – so präsentierte Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann den künftigen Gerd-Müller-Platz in der vergangenen Stadtratssitzung. Doch zu manchen Maßnahmen kamen Fragen auf.

