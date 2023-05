Nördlingen

15:07 Uhr

Sachbeschädigung in Nördlinger Hotel

Artikel anhören Shape

Ein bislang unbekannter Täter hat in einem Hotel in der Bürgermeister-Reiger-Straße in Nördlingen mehrere Zimmertüren und eine Lampe beschädigt.

Mehrere Zimmertüren sowie eine Lampe eines Hotels in der Bürgermeister-Reiger-Straße in Nördlingen sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei ist die entstandene Schadenshöhe bislang noch nicht bekannt. (AZ)

Themen folgen