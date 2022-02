Nördlingen

12:00 Uhr

Sanierung Am Hohlen Schänzle in Nördlingen kostet fast eine Million Euro

Die Straße Am Hohlen Schänzle in Nördlingen soll saniert werden.

Plus Die Straße Am Hohlen Schänzle in Nördlingen muss saniert werden, Bäume sollen dabei erhalten bleiben. Wann die Sanierung geplant ist.

Furchen ziehen sich über die Straße Am Hohlen Schänzle, Wurzeln der Bäume drücken den Boden auf und manche Abschnitte sind mehr Flickenteppich als Straße. Deswegen wird diese nun generalsaniert, wie die Stadt Nördlingen im Bauausschuss mitteilte. Wie die Pläne dafür aussehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen