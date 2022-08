Nördlingen

12:34 Uhr

Sascha Mölders kommt am Samstag mit dem TSV Landsberg nach Nördlingen

Plus Die Nördlinger empfangen den TSV Landsberg, können dabei jedoch nicht auf alle Spieler zurückgreifen. Der Gegner hat mit Sascha Mölders nicht nur einen bekannten Spielertrainer.

Von Klaus Jais

Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen hat an diesem Samstag (17 Uhr, Gerd-Müller-Stadion) bereits das siebte Spiel dieser Saison. Gegner ist der TSV Landsberg, der den wohl prominentesten Spielertrainer der Bayernliga Süd sein Eigen nennt. Die Rede ist von Sascha Mölders, der von 2015 bis 2021 für den TSV 1860 München spielte, zuerst in der 2. Bundesliga, dann ein Jahr Regionalliga und ab 2018 in der dritten Liga. Der in Essen geborene Mölders ist inzwischen 37 Jahre alt und er war der Schütze des ersten Tores in der Bundesligageschichte des FC Augsburg am 6. August 2011 beim 2:2 gegen den SC Freiburg. In der Bayernliga hat er bislang siebenmal ins Schwarze getroffen. Kann der TSV 1882 Landsberg seine gute Form erneut unter Beweis stellen und den vierten Sieg in Folge einfahren?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .