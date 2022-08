Schädel-Hirn-Trauma: Täter aus Nördlingen war ein langjähriger Freund

Plus Zwei Männer aus Nördlingen sind 20 Jahre befreundet. Eines Abends kommt es zum Streit. Der eskaliert derart, dass das Opfer fünf Wochen nicht arbeiten kann.

20 Jahre lang waren die beiden jungen Männer aus Nördlingen „super befreundet“, wie sie sagen. Nun begegneten sie sich in Nördlingen vor Gericht wieder. In den unterschiedlichen Versionen, die die beiden zu der Körperverletzung präsentierten, ging es um viel Bier, eine junge Frau, Sex-Wünsche und den Vorwurf, Gott zu spielen. Doch der Reihe nach.