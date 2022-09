Nördlingen

Zweimal Schäden in Nördlingen verursacht und geflüchtet

Unbekannte haben in Nördlingen Schäden verursacht und sind anschließend geflüchtet.

Am Löpsinger Graben in Nördlingen beschädigt ein Unbekannter einen weißen Skoda. In der Hallgasse fährt eine Frau gegen eine Hauswand.

Zwei Fälle von Unfallflucht meldet die Polizei Nördlingen: Am Dienstag beobachtete eine Passantin gegen 19.50 Uhr, wie eine Frau mit ihrem grünen VW-Bus in der Hallgasse beim Rangieren gegen eine Hauswand fuhr und anschließend von der Unfallstelle flüchtete, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro zu kümmern. Am Montag wurde zwischen 15.45 Uhr bis 17.15 Uhr ein am Löpsinger Graben geparkter weißer Pkw Skoda von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher stieß vermutlich beim Rangieren auf dem Parkplatz des Elektrofachgeschäftes gegen das Heck des Pkw und verursachte einen Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Nördlingen nimmt sachdienliche Hinweise zu beiden Unfällen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben

