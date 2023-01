Landkreis Donau-Ries

vor 46 Min.

"Kennst du einen Arzt, der eine Impfung einträgt?“: Paar vor Gericht

Polizeibusse vor dem inzwischen geschlossenen Impfzentrum in Nördlingen. Die Polizei ermittelte, nachdem Straftaten im Zusammenhang mit Corona-Impfungen verübt wurden.

Plus Ein Paar fährt für eine Scheinimpfung vom Rhein zu einem Arzt nach Wemding. Vor Gericht präsentiert es eine Lügengeschichte. Chatnachrichten belasten die beiden.

Von Matthias Link Artikel anhören Shape

Weil ein junges Paar über 260 Kilometer von Gaggenau, nahe Karlsruhe, zu einem Arzt in Wemding zum Impfen gefahren ist, hatte die Polizei Verdacht geschöpft und Ermittlungen wegen Impfbetrugs eingeleitet. Gegen die anschließenden Strafbefehle legte das Paar Einspruch ein. Die Staatsanwaltschaft warf dem Paar (er 37, sie 27 Jahre alt) vor, den Arzt zum Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz angestiftet zu haben. Ende September 2021 fuhren die beiden nach Wemding. Der Mediziner trug in den Impfpässen zwar die Covid-Impfungen ein, hatte diese aber nicht vorgenommen. Die Angeklagten hätten sich damit zu Unrecht die Vorteile von Geimpften verschafft, hieß es in der Anklage. Beide Angeklagten äußerten sich zu den Vorwürfen und erzählten dem Gericht zunächst schamlos eine Lügengeschichte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen