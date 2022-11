Schaufensterscheibe am Rathaus in Nördlingen eingeschlagen

Unbekannte beschädigen das Fenster eines Krippenmachers. Außerdem wird in Baldingen ein Mercedes-Stern abgerissen.

Eine nach Angaben der Polizei sinnlose Tat hat sich in der Nacht von Montag auf Dienstag am Marktplatz in Nördlingen ereignet. Unbekannte schlugen eine Schaufensterscheibe am Rathaus ein. Hierbei handelte es sich um das Ausstellungsfenster eines Krippenmachers. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Im Nördlinger Ortsteil Baldingen wurde in derselben Nacht ein grauer Mercedes von einem Unbekannten angegangen. In der Silcherstraße bei den zweistelligen Hausnummern riss dieser das Markenzeichen des Wagens, den Stern, ab. Es entstand hierbei ein Sachschaden von rund 150 Euro.

In beiden Fällen sucht die Polizei nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Wer etwas gesehen hat, soll sich unter Telefon 09081/2956-0, melden. (AZ)