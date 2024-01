Schauspieler, Feuerwehrmann, Förderer: Der Nördlinger Rudi Beck ist tot

Auf vielfältige Weise engagierte sich Rudi Beck in Nördlingen, förderte Vereine. Viele Menschen kannten ihn als Schauspieler beim Verein Alt Nördlingen.

Rudi Beck, Träger des Ehrenbriefes der Stadt Nördlingen und Ehrenmitglied des gemeinnützigen Vereins Alt Nördlingen (VAN) ist am 29. November 2023 nach tapfer ertragenen Krankheitsmonaten gestorben. Am Donnerstag, 14. Dezember, wird er auf dem Nördlinger Friedhof beigesetzt. Rudi Beck wurde 83 Jahre alt.

Aufgewachsen ist er in der Berger Straße in Nördlingen, dort hat er im elterlichen Geschäft den Friseurberuf erlernt. Gesellenjahre führten ihn in die Schweiz und in den Schwarzwald. Danach erwarb er den Meistertitel im Friseurhandwerk. Nach seiner Heirat führte er zusammen mit seiner 1998 verstorbenen Frau Waltraud das bekannte Nördlinger Schuhhaus Dippel.

Rudi Beck kam 1955 als Mitglied zum VAN in Nördlingen

Bereits 1955 wurde er Mitglied beim VAN und trat auf der Nördlinger Freilichtbühne "Alte Bastei" Jahrzehnte lang in herausragender Weise als Schauspieler auf. Zu seinen bedeutenden Rollen zählen Quasimodo in "Der Glöckner von Notre Dame", der Teufel im "Jedermann", Willi in "Die Biene Maja" und Jäckle von Krauthausen in "Die arge Not von Nördlingen". Rudi Beck gehörte auch lange Jahre dem Vorstand des VAN an. Er führte über Jahrzehnte die Chronik des VAN und schrieb in seiner unverwechselbaren Kunstschrift die Texte für das Goldene Buch der Stadt Nördlingen. Er war mit Leib und Seele Feuerwehrmann bei der Freiwilligen Feuerwehr Nördlingen und aktives Mitglied im Nördlinger Albverein.

Doch auch darüber hinaus engagierte er sich, etwa als Vorstandsmitglied im Verein für ambulante Krankenpflege, bei der Kolpingsfamilie Nördlingen und auch in der Seniorenarbeit. Die Stadt Nördlingen würdigt ihn als besonderen Förderer und Mäzen vieler Vereine und Organisationen in Nördlingen.

Rudi Beck hinterlässt eine Lücke in Nördlingen

Rudi Beck war ein ausgezeichneter Akkordeonspieler und erfreute mit seiner Kunst unzählige Menschen bei vielen Vereinen und Veranstaltungen, auch im kirchlichen Bereich. Der Verstorbene war ein lebensbejahender und ungemein hilfsbereiter Mensch. Er war ein Freund des Schönen und Guten und er hatte ein großes Herz für seine Mitmenschen. Sein großer Freundeskreis und seine Ehefrau Theresia mit Familie nehmen dankbar und in tiefer Trauer von einem bedeutenden Nördlinger Abschied. Er hinterlässt eine schmerzliche Lücke in der Stadt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch