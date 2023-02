Schauspieler Winfried Frey inszeniert in der Alten Bastei

Gespielt wird das Stück "Don Camillo und Peppone und die jungen Leute". Was den Profi an der Arbeit mit den Laienspielern vom Verein Alt Nördlingen reizt.

Der Verein Alt Nördlingen hat seine Stücke für die kommende Saison bekannt gegeben. So wird im Juli der Schauspieler, Moderator und Autor Winfried Frey das Stück „Don Camillo und Peppone und die jungen Leute“ auf der Alten Bastei inszenieren. Frey stammt aus Neuburg und lebt in München. Er war schon in zahlreichen Fernseh- und Theaterproduktionen wie „Forsthaus Falkenau“, „Tatort“ oder „ München 7“ zu sehen. An der Arbeit mit dem Verein Alt Nördlingen reizt ihn vor allem, etwas in größeren Dimensionen machen zu können. „Am Profitheater werden die Produktionen durch Corona immer kleiner. Da ist es reizvoll, etwas mit 35 oder 40 Spielerinnen und Spielern machen zu können“, so Frey.

Für „Don Camillo und Peppone und die jungen Leute“ hat sich der Verein ganz bewusst entschieden. „Nach dem eher schweren, historischen Stück, das wir aufgrund des Stadtmauerfestes im vergangenen Jahr gespielt haben, wollten wir in der kommenden Saison etwas Leichtes. Denn negative Nachrichten gibt es derzeit leider genug“, so VAN-Vorsitzender Axel Schönmüller.

Die Inszenierung in Nördlingen soll eher klassisch sein

Und Frey hat für die Inszenierung schon einige Ideen: „Als ich die Bühne zum ersten Mal gesehen habe, schwebte mir sofort ein italienischer Marktplatz vor“, so Frey. Inszenieren will er das Stück eher klassisch, denn auch das passe besser zum historischen Ambiente der Bühne, wie der Profi sagt. Vielleicht werde es ein paar Anpassungen geben. „Die Stückvariante, die wir im Kopf haben, spielt in den 60er-Jahren. Im Moment suchen wir auch noch eine Variation mit vielen Sprechrollen, damit möglichst viele Spieler, die dabei sein wollen, auch aktiv mitmachen können“, so Frey.

Mit den „Bremer Stadtmusikanten“ wird es für die jungen Zuschauer auch wieder ein Kinderstück geben. Inszenieren werden Annette Mack und Madlen Schäff. Der Verein Alt Nördlingen freut sich auch immer über neue Gesichter. Die Spielerversammlung des Erwachsenenstücks findet am Sonntag, 26. Februar, im Saal der Alten Schranne statt. Die Schauspieler des Kinderstücks treffen sich zum Workshop am Samstag, 4. März, um 10 Uhr, ebenfalls im Schrannensaal. Wer noch mitwirken möchte, ist herzlich willkommen. Wer Interesse an einer Mitarbeit hinter der Bühne hat oder wer einfach Fragen stellen möchte, darf sich gerne unter kontakt@van-noerdlingen.de melden. (AZ)